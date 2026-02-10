La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano. L’ex deejay è accusato di aver stalkerato l’ex Sophie Codegoni. La vicenda arriva dopo settimane di tensione tra i due e ora si aspetta la decisione del giudice.

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni. L’inchiesta nei confronti dell’ex concorrente del Grande fratello Vip era stata chiusa dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pubblico ministero Antonio Pansa a fine settembre, ora la richiesta di processo dovrà passare il vaglio di un giudice per l’udienza preliminare. “Atteggiamenti di prevaricazione e aggressività verbale” del deejay da un milione di follower si sono tradotti in un “crescente controllo ed invasività” nella vita della modella e influencer. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Procura di Milano chiede il processo per Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex Sophie Codegoni

Approfondimenti su Alessandro Basciano

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano, il dj e influencer accusato di stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni.

I pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alessandro Basciano

Argomenti discussi: Caporalato digitale: Procura di Milano dispone controllo giudiziario per Glovo; Caporalato in Foodinho-Glovo: 40mila rider pagati sotto la soglia di povertà; La procura di Milano dispone il controllo giudiziario su Foodinho-Glovo. L’accusa è caporalato e sfruttamento dei rider. I sindacati: condizioni che denunciamo da tempo, ma la via giudiziaria non basta, occorre garantire contratti nazionali corretti; Vi racconto la strana alleanza fra Inps e procura di Milano per il trionfo del diritto penale totale.

Glovo sotto controllo giudiziario. La procura di Milano esonda sui riderIl pm Storari entra a gamba tesa nel mercato del lavoro e si sostituisce al Parlamento. È l'ennesima incursione della magistratura in un terreno che non le compete, quello della regolazione del lavoro ... ilfoglio.it

Violenze a corteo Milano, i pm aprono un'inchiesta con sei indagatiLa Procura di Milano ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di manifestazione non autorizzata, travisamento e resistenza a pubblico ufficiale, che al momento conta sei indagati, ossia le perso ... ansa.it

Richiesto il rinvio a giudizio per #AlessandroBasciano. I pm di Milano hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna #SophieCodegoni. Ora sarà il turno del Giudice dell’Udienza Preliminare che - facebook.com facebook