Il maltempo non cambia i piani inaugurata la sede Pro Loco di San Vito dei Normanni

Il maltempo non ha fermato l’inaugurazione della sede della Pro Loco “Porta del Salento” a San Vito dei Normanni, nonostante la pioggia intensa che ha accompagnato la cerimonia di ieri sera. La scelta di aprire i locali in una giornata segnata dal temporale dimostra quanto i residenti siano motivati a valorizzare il loro territorio. La nuova sede, situata nel centro storico, si presenta come un punto di riferimento per promuovere eventi e iniziative culturali, anche in condizioni meteorologiche avverse.

La sede messa a disposizione, per una curiosa coincidenza, era già stata una "Pro Loco" in un film del 2009, quando Sergio Rubini girò "L'uomo nero" D'altronde, "Innamorati della città" era il nome della serata, iniziata nella suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni. Qui, il presidente della Pro Loco Dario Romano ha tenuto un discorso sull'amore per la bellezza, un invito a cambiare lo sguardo, a riscoprire la bellezza, più o meno nascosta, della nostra comunità. "Amare significa essere vulnerabili", ha ricordato il presidente prima di lasciare la parola all'arch. Ilaria Pecoraro, presidente regionale di Italia nostra Puglia (di origini sanvitesi), che ha messo in luce come sia necessario prendersi cura del patrimonio culturale e, appunto, di amare anche le fragilità.