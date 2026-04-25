Nella sua prima intervista, un'attrice ha dichiarato che un film provoca fastidio quando colpisce nel segno. Ha anche affermato che la sua generazione possiede la forza di opporsi alle ingiustizie. La protagonista del film diretto da Hafsia Herzi ha parlato della sua esperienza e del messaggio portato dal lavoro cinematografico.

"La mia generazione ha la forza di opporsi alle ingiustizie", spiega l'attrice rivelazione protagonista del film diretto da Hafsia Herzi. Mamma algerina, papà francese. Parla l'arabo, studia alla Sorbona, gioca - o meglio, giocava - a calcio e, in bacheca, ha il premio vinto a Cannes come miglior attrice protagonista. Quando incontriamo, via Zoom, Nadia Melliti, è avvolta dal fumo di una sigaretta. Talento cristallino, tra le promesse di un cinema europeo pronto per essere rinnovato. Classe 2002, Nadia è protagonista de La più piccola di Hafsia Herzi. Tratto dal romanzo di Fatima Daas, il film segue il percorso di una giovane donna franco-algerina in bilico tra fede, identità e libertà personale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La più piccola, intervista a Nadia Melliti: "Se un film dà fastidio sta colpendo nel segno"

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