La più piccola recensione | il talento di Nadia Melliti per un luminoso percorso emotivo

Una nuova pellicola porta sul grande schermo la storia di una giovane protagonista, interpretata da Hafsia Herzi, che si ispira all'autobiografia di una scrittrice. La narrazione si concentra su un percorso emotivo caratterizzato da momenti di introspezione e di crescita personale. La recensione si focalizza sul talento dell’attrice e sulla capacità del film di rappresentare con sincerità le sfumature della vita della protagonista.

Hafsia Herzi porta sul grande schermo l'autobiografia di Fatima Daas, puntando alla sensibilità e alla verità. Breve ma doveroso inciso: decisamente assurda la classificazione VM14. Parlando di La più piccola di Hafsia Herzi non possiamo non iniziare citando l'assurda decisione, da parte della Commissione del Dipartimento per le Attività Culturali, di vietare il film ai minori di 14 anni. Una scelta che mostra ancora una volta quanto l'apparato decisionale sia vetusto, negando un ragionamento cinematografico in favore di un'ideologia incapace di leggere l'attualità sociale e culturale. Ovvia e naturale la rimostranza di Fandango, che distribuisce, rimarcando quanto "questa censura dimostra l'arretratezza del nostro Paese quando si tratta il tema dell'educazione sessuoaffettiva".🔗 Leggi su Movieplayer.it

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