Celebrazioni del 25 aprile a Villa Bonfiglio | tra il ricordo delle donne partigiane e le note delle bande

Sabato alle 10, si terrà la cerimonia commemorativa all'aperto presso il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia. La manifestazione coinvolge autorità civili, religiose e militari della provincia, oltre alle rappresentanze delle forze armate. La giornata prevede anche momenti musicali con le bande e ricordi dedicati alle donne partigiane che hanno contribuito alla Resistenza.

Sabato, alle ore 10, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, al monumento ai caduti di Villa Bonfiglio, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate, delle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Verso la Festa del 25 Aprile": focus sul ruolo delle partigiane di ieri e di oggiAnche quest’anno la sezione Anpi “Nilde Iotti” di Reggio Calabria, insieme al Circolo Samarcanda, promuove il percorso di iniziative culturali e... Giorno del ricordo: spettacoli, mostra e celebrazioni in memoria delle vittime delle foibeMartedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per il Giorno del ricordo 2026, un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Le piazze del 25 aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia. Celebrazioni 25 Aprile in provincia di Trapani, eventi e programma: Cgil e Anpi in piazza per la memoriaSecondo la Cgil, il 25 Aprile rappresenta non solo una celebrazione storica, ma anche un momento attuale di impegno civile. In un contesto segnato da incertezze, scendere in piazza significa ... marsalalive.it Celebrazioni del 25 aprile a Brisighella. Il PD: Non è un atto formale: rispettare l’ANPI significa rispettare la nostra democrazia«Le parole del sindaco di Brisighella sono sbagliate e offensive. Il 25 aprile è il fondamento della nostra democrazia, il giorno in cui l’Italia ha ritrovato la dignità e la libertà dopo l’occupazion ... ravennawebtv.it Rimini, celebrazioni del 25 aprile tra cortei, concerti e arte - facebook.com facebook Nell’ambito delle celebrazioni del Natale di Roma, la #GuardiadiFinanza ha inaugurato il restauro e la riqualificazione del Forte Aurelia. x.com