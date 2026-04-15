Israele ostacola gli approvvigionamenti dei Caschi Blu in Libano | Così è a rischio la missione di pace

Israele ha ostacolato gli approvvigionamenti dei Caschi Blu in Libano, mettendo a rischio la missione di pace Unifil. Le Forze di difesa israeliane hanno impedito le consegne di materiali essenziali destinati alla forza internazionale presente nel paese. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni sulla continuità delle operazioni di peacekeeping e sulla stabilità della regione. La questione è stata oggetto di discussione tra le autorità coinvolte e rappresentanti internazionali.

La missione di pace in Libano Unifil rimane nel mirino di Israele. Mentre le Forze di difesa israeliane continuano la loro invasione militare del Paese dei Cedri, le autorità di Tel Aviv, che in più occasioni hanno colpito i Caschi Blu della missione a guida italiana, adesso cercano di rendere ancora più complicata la loro permanenza come forza di interposizione. I peacekeeper e il personale essenziale hanno infatti subito la revoca di alcune delle loro autorizzazioni e sono stati sottoposti a blocchi stradali da parte delle Idf, rallentando la consegna di forniture critiche, come cibo, carburante e acqua, lungo la Blue Line. Difficoltà che, fino a oggi, sono state affrontate in qualche modo ma che col passare del tempo sono sempre meno gestibili da parte del personale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele ostacola gli approvvigionamenti dei Caschi Blu in Libano: “Così è a rischio la missione di pace” Notizie correlate Libano, uccisi altri due caschi blu della missione UnifilAltri due soldati della missione Unifil sono morti nel sud del Libano: si tratta di caschi blu indonesiani, come il militare rimasto ucciso nella... Libano, Israele: "Caschi blu ONU uccisi da ordigni di Hezbollah"“Per quanto riguarda l’attacco avvenuto il 30 marzo, possiamo ora confermare che le forze dell’UNIFIL sono state colpite da ordigni esplosivi di... Contenuti utili per approfondire 3 Caschi Blu morti nel sud del Libano, Crosetto: Inaccettabile colpire l’Onu. Ma Israele chiede di smantellare UNIFILTre Caschi Blu morti nel sud del Libano in 24 ore. Crosetto condanna l’attacco a UNIFIL e sente la ministra francese Vautrin, mentre Israele ne chiede lo smantellamento. infodifesa.it Perché Israele non vuole i caschi blu e la fretta di Netanyahu di conquistare il LibanoUn regalo a Trump, ma anche a se stesso. Dopo il fallimento del 7 ottobre, Bibi vuole distrarre l’opinione pubblica con la sognata conquista del Libano. E spegnere le critiche al presidente americano ... famigliacristiana.it