Libano Israele | Caschi blu ONU uccisi da ordigni di Hezbollah

Il 30 marzo, nelle vicinanze di Bani Haniyah nel Libano meridionale, le forze dell’UNIFIL sono state colpite da ordigni esplosivi attribuiti a Hezbollah. L’incidente ha causato la morte di alcuni caschi blu delle Nazioni Unite durante un’operazione nella regione. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui numeri delle vittime o sulle circostanze precise dell’attacco.

“Per quanto riguarda l’attacco avvenuto il 30 marzo, possiamo ora confermare che le forze dell’UNIFIL sono state colpite da ordigni esplosivi di Hezbollah in un incidente avvenuto nei pressi di Bani Haniyah, nel Libano meridionale”. Lo ha detto Danny Danon, ambasciatore dello Stato ebraico alle Nazioni Unite che ha mostrato anche una mappa della zona. “Hezbollah opera dalle zone civili e vicino alle postazioni dell’ONU, mettendo le forze di pace direttamente sulla linea di fuoco”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Israele: "Caschi blu ONU uccisi da ordigni di Hezbollah" Articoli correlati Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di... Iran, la guerra in diretta, Trump minaccia Teheran: “Accordo o distruggiamo i vostri siti”. Tre caschi blu ONU uccisi in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran attacca petroliera a Dubai. Una selezione di notizie su Libano Israele Caschi blu ONU uccisi da... Temi più discussi: Tre caschi blu Unifil uccisi tra i due fuochi nel sud del Libano; Libano, uccisi tre caschi blu di Unifil. Il mondo protesta: Fermate gli attacchi; Guerra in Iran, sale a tre il bilancio dei caschi blu Unifil uccisi in Libano: le vittime della missione di pace Onu sono tutte indonesiane; Libano, missione Unifil sempre più a rischio: uccisi altri due caschi blu, tre vittime in poche ore. Iran, comandante Unifil Libano: Accertamenti dopo morte caschi blu, c'è preoccupazione ma missione va avantiUnifil sotto attacco, parla all'Adnkronos il generale di Divisione Diodato Abagnara, dal 25 giugno scorso comandante della 'United Nations Interim Force in Lebanon', la forza Onu di interposizione in ... adnkronos.com Libano, riunione urgente dell’Onu dopo la morte di tre caschi blu indonesianiIl Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà d’urgenza il 31 marzo dopo l’uccisione di tre caschi blu indonesiani nel sud del Libano, mentre Israele ha annunciato la morte di quattro solda ... internazionale.it MEDIO ORIENTE | "Qui a sud del Libano la situazione non è mai stata così pesante. Nell'ultima settimana oltre 100 lanci quotidiani di razzi da Hezbollah e 300 dall'Idf". È il quadro descritto dal comandante Unifil, Diodato Abagnara. #ANSA x.com #Libano, ancora vittime nel sud del paese dove salgono a tre i caschi blu dell'#Onu uccisi. La #Francia chiede una riunione urgente del consiglio di sicurezza - facebook.com facebook