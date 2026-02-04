Nuova scuola rebus consegna Doveva essere pronta in 18 mesi | Altro anno di attesa per averla
La nuova scuola primaria ancora non è pronta, nonostante i 18 mesi previsti per la consegna siano ormai passati. Il cantiere procede a rilento, e le persone che aspettano di poterla usare continuano a chiedersi quando sarà finita. Le tempistiche sono ancora un mistero e nessuno dà risposte chiare.
Nuova scuola primaria: il cantiere va avanti, le certezze no. Mentre l’opera cresce lentamente, sulle tempistiche di consegna continua a regnare la confusione. Fino a pochi mesi fa si parlava apertamente di fine lavori entro il 2026 e di un avvio delle lezioni subito dopo. Oggi l’orizzonte si sposta più in là: apertura "possibile" per l’anno scolastico 20272028. La realtà del cantiere racconta una storia ben diversa dalle promesse iniziali. A oggi, come conferma lo stesso sindaco Alessandro Barlocco, è stata completata soltanto la "scatola" della palestra, con le pareti prefabbricate. Il corpo principale della scuola deve ancora prendere forma, nonostante l’uso di tecnologie come l’Xlam, presentate fin dall’inizio come la soluzione ideale per abbreviare i tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
