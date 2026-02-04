Nuova scuola rebus consegna Doveva essere pronta in 18 mesi | Altro anno di attesa per averla

La nuova scuola primaria ancora non è pronta, nonostante i 18 mesi previsti per la consegna siano ormai passati. Il cantiere procede a rilento, e le persone che aspettano di poterla usare continuano a chiedersi quando sarà finita. Le tempistiche sono ancora un mistero e nessuno dà risposte chiare.

