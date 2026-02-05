Nuova caserma dei carabinieri a Verdello | l’area è pronta ma resta il nodo fondi

La nuova caserma dei carabinieri a Verdello è pronta, ma ancora senza fondi. L’area è stata scelta, il progetto è pronto, ma manca il denaro per partire. La situazione resta bloccata fino a quando non si troveranno le risorse necessarie.

Verdello. L’interesse c’è e pure l’area è stata individuata. Senza risorse, però, il progetto per la nuova caserma dei carabinieri resta fermo al palo. D’altronde, i Comuni che vi afferiscono, lo stesso Verdello, Arcene, Pognano e Lurano, non hanno la forza economica per sostenere, da soli, un intervento che potrebbe cubare all’incirca 4 milioni di euro. La struttura di via Adua, attualmente in funzione, è obsoleta e difficilmente recuperabile. Da qui la necessità di individuare una nuova sistemazione per i carabinieri: esigenza che è stata formalizzata attraverso il Pgt, con la destinazione di un’area specifica per ospitare una nuova caserma.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Pnrr ha avviato numerosi interventi nelle scuole italiane, con oltre la metà dei cantieri conclusi nel 2025 grazie anche a finanziamenti comunali.

