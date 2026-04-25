La nuova gara per i punti ristoro è un successo | arrivate 39 manifestazioni di interesse

Il bando del IV municipio di Roma per affidare in gestione 16 punti ristoro in parchi, piazze e aree verdi ha ottenuto un riscontro positivo, con 39 manifestazioni di interesse presentate. La procedura, che rappresenta la seconda edizione di questa gara, ha attirato numerosi operatori interessati a gestire gli spazi pubblici dedicati alla ristorazione. L'iniziativa mira a valorizzare i punti di ritrovo all'aperto nel territorio comunale.

Buona la seconda. Ha avuto un grande successo l’avviso pubblicato dal IV municipio di Roma per affidare in gestione 16 punti ristoro in parchi, piazze e aree verdi del territorio. Alla gara, annullata una prima volta per irregolarità nel bando, hanno risposto ben 39 operatori.Punti ristoro nel IV.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gruppo Aeffe, la Regione annuncia: "Arrivate diverse manifestazioni di interesse non vincolanti, altre in arrivo" Comunità Energetica Rinnovabile: via alle manifestazioni di interesseCascina, sabato 31 gennaio 2026 – I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Illuminazione pubblica, i ritardi nella nuova gara sotto la lente della Vigilanza; Gestione degli sportelli per l’utenza, l’Amap avvia la nuova gara d’appalto; Elisoccorso, la versione di Iacolino: Servizio inderogabile, ho agito secondo la legge. La nuova gara verso l'assegnazione; Rete bus ancora senza svolta: proroga e attesa per la nuova gara regionale. Illuminazione pubblica, i ritardi nella nuova gara sotto la lente della VigilanzaSi è parlato della legittimità della proroga della convenzione con Edison per l’illuminazione pubblica a Cremona nella commissione di ... cremonaoggi.it Nuova rotatoria a Fossarmato La gara d’appalto a maggioL’intervento costerà circa un milione di euro ed è atteso ormai da molti anni Il progetto è stato modificato tenendo conto delle osservazioni dei residenti ... laprovinciapavese.gelocal.it Nuova clip ufficiale da Mortal Kombat II - facebook.com facebook "Questa nuova forma di comunicazione potrebbe avere una certa utilità". Oggi nel 1874 nasceva il fisico, inventore, imprenditore e politico #GuglielmoMarconi, premio #Nobel per la Fisica nel 1909, inventore della telegrafia senza fili o radiotelegrafo. #25april x.com