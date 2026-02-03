Comunità Energetica Rinnovabile | via alle manifestazioni di interesse

Cascina, sabato 31 gennaio, i tre comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno aperto le porte alle manifestazioni di interesse per la Comunità Energetica Rinnovabile “Energia in Comune”. Le amministrazioni hanno pubblicato un avviso per coinvolgere i cittadini e le imprese locali nel progetto, che mira a produrre energia pulita e condivisa sul territorio. L’obiettivo è coinvolgere più soggetti possibile e avviare presto le prime iniziative concrete.

Cascina, sabato 31 gennaio 2026 – I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse finalizzato a coinvolgere il territorio nella partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) "Energia in Comune", recentemente costituita dalle tre amministrazioni comunali con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. L'iniziativa si rivolge a cittadini e cittadine, imprese, istituzioni, organizzazioni no profit e, più in generale, a tutti i soggetti interessati a prendere parte a un progetto condiviso di produzione e gestione dell'energia da fonti rinnovabili.

