Gruppo Aeffe la Regione annuncia | Arrivate diverse manifestazioni di interesse non vincolanti altre in arrivo

La Regione ha comunicato che sono arrivate diverse manifestazioni di interesse non vincolanti e altre sono in arrivo riguardo al Gruppo Aeffe. La vertenza, secondo quanto riferito, richiede una risposta rapida per individuare chi possa supportare il rilancio del gruppo e garantire la continuità aziendale. La priorità è agire tempestivamente per trovare una soluzione efficace.

“Nella vertenza del Gruppo Aeffe è fondamentale il fattore tempo. Si dovrà essere il più rapidi possibili nell’individuare una soluzione ovvero chi, e come, supporterà il rilancio del gruppo assicurando la continuità aziendale. Avere certezza del quadro in cui ci muoviamo è fondamentale per il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il piano casa varato dalla Regione: "Via a manifestazioni di interesse per recuperare 260 alloggi vuoti"Si aprono le manifestazioni d’interesse per il ripristino di 260 appartamenti in provincia di Reggio.

Casadei (M5s) su Gruppo Aeffe: “Regione chiarisca quali iniziative preveda a tutela dei lavoratori licenziati e dell’intero settore”Nel corso del question time la sottosegretaria Rontini ha confermato la presenza della giunta al tavolo delle trattative indetto dal Ministero per la...

Altri aggiornamenti su Gruppo Aeffe.

Temi più discussi: Alberta Ferretti rompe il silenzio: Soffro più di tutti per le difficoltà. Ma l’azienda non è al capolinea; Alberta Ferretti: Io soffro più di tutti, l'azienda non sta chiudendo. La crisi nella moda è globale; Mostra sulla moda e lavoratori licenziati, Marcello (FdI): Fondi per l'evento? Meglio aiutare i dipendenti; Aeffe, l'incontro tra due lavoratrici e il sindaco di Rimini: Vicini ai dipendenti del Gruppo.

Crisi Gruppo Aeffe e licenziamenti: Arrivate offerte non vincolantiPer il Gruppo Aeffe di San Giovanni in Marignano (Rn) sono arrivate diverse manifestazioni di interesse non vincolanti e altre sono in arrivo. Sul tema è ... chiamamicitta.it

Crisi Aeffe. Marcello (FdI): Mentre i dipendenti scioperano, la moda sfila in passerellaInvece di tutelare i lavoratori del gruppo Aeffe, azienda che ha annunciato 221 licenziamenti ma intanto l'azienda sfila con i suoi modelli. Stupisce – ... chiamamicitta.it

Aeffe, l’incontro tra due lavoratrici e il sindaco: “Vicini ai dipendenti del Gruppo” Continua la crisi in Aeffe, con circa 115 dipendenti licenziati dopo l'annuncio degli esuberi di un totale di 221 unità. Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa - facebook.com facebook