La Nelken line arriva a Lucca | danza gesto e memoria collettiva con Fernando Suels

La Nelken Line arriva a Lucca il 16 e 17 maggio 2026, portando con sé danza, gesto e memoria collettiva. Il progetto, intitolato

Lucca, 16 e 17 maggio 2026 – La città di Lucca si prepara ad accogliere The Nelken Line – workshop and performance, un progetto artistico internazionale che unisce formazione, performance urbana e memoria coreografica, sotto la guida di Fernando Suels, storico interprete del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch.L'iniziativa si svolgerà in due momenti distinti ma profondamente connessi. Il workshop, dedicato al lavoro sul gesto, avrà luogo sabato pomeriggio e domenica mattina negli spazi di Villa Bottini, in via Elisa 9.

