Il partigiano Giovanni Rossi la coperta dell’omicidio consegnata al museo | in mostra 82 anni dopo

A distanza di 82 anni dall’omicidio, il museo di Modena ospita la coperta appartenuta al partigiano Giovanni Rossi, primo comandante partigiano della provincia. Rossi fu ucciso a Monterotondo, frazione di Frassinoro, e ora, grazie a questo reperto, la sua storia viene raccontata in modo più tangibile. La mostra si apre con l’esposizione di questo oggetto, accompagnato da fotografie d’epoca in bianco e nero.

Modena, 15 marzo 2026 – Di Giovanni Rossi, il primo comandante partigiano della nostra provincia assassinato 82 anni fa a Monterotondo (Frassinoro), da ieri non esistono solamente poche fotografie in bianco e nero. Nel corso di un incontro pubblico partecipato, abbiamo infatti consegnato al museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana la coperta militare di lana che la guida dei ’ribelli’ sassolesi (Rossi era nato a San Michele dei Mucchietti il 3 marzo del 1913), stava utilizzando per proteggersi dal freddo nel febbraio del 1944, quando venne ammazzato a pistolettate nel sonno. Non voleva consegnare il suo gruppo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il partigiano Giovanni Rossi, la coperta dell’omicidio consegnata al museo: in mostra 82 anni dopo Articoli correlati Coperta del partigiano. Escluse tracce ematiche dopo una perizia della medicina legaleModena, 20 febbraio 2026 – La coperta di Giovanni Rossi non contiene più tracce ematiche. Omicidio Giovanni Caruso, dopo 30 anni un mozzicone riapre le indaginiA trent’anni dall’esecuzione nel casolare nei pressi del cimitero, un’analisi scientifica riapre il caso. Contenuti e approfondimenti su Giovanni Rossi Temi più discussi: Il partigiano Giovanni Rossi, la coperta dell’omicidio consegnata al museo: in mostra 82 anni dopo; La coperta del partigiano al museo della Resistenza; Al museo della Resistenza di Montefiorino la coperta del comandante partigiano Rossi. Al museo della Resistenza di Montefiorino la coperta del comandante partigiano Rossi(ANSA) - MODENA, 13 MAR - Domani a mezzogiorno a Montefiorino, sull'Appennino in provincia di Modena, nel corso di un appuntamento aperto al pubblico verrà consegnata al museo della Repubblica di Mont ... msn.com Partigiano assassinato a Modena 81 anni fa, spunta copertaA distanza di 81 anni è stato ritrovato a Spervara di Frassinoro, sull'Appennino modenese, un possibile reperto dell'omicidio del primo comandante partigiano della provincia emiliana: Giovanni Rossi. ansa.it Venerdì S.E. Esteban Moscoso Bohman, Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, è stato ospite della Provincia di Pisa e della #Valdera. Con la Sindaca Arianna Cecchini e il consigliere delegato Giovanni Rossi abbiamo parlato di agricoltura e valorizzazione del t x.com Puliamo Ponte: insieme per il nostro territorio! Sabato 14 marzo, alle ore 9:00, vi aspettiamo a Roncajette (piazza don Giovanni Rossi) per una mattinata dedicata all’ambiente e alla cura del nostro Comune. Cammineremo insieme Raccoglieremo rif facebook