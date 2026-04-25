la mole tra giochi fumetti e cosplayer

Un tripudio colorato e fantasioso di giochi, fumetti e ‘costumi’ alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove oggi e domani (ore 10–19) torna la rassegna " Ancona Comics&Games ". Un evento molto atteso da un pubblico assai variegato (circa 12mila le presenze nell’edizione dello scorso anno), perché certe cose sono capaci di appassionare un po’ tutti: bambini, adolescenti e adulti, magari quelli più desiderosi di tornare per qualche momento alla propria infanzia. Nel programma spicca anche la presenza di molti ospiti, come quelli che con la loro voce che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. E’ il caso di Luca Ward, che oggi parteciperà a un talk e incontrerà i fan.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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