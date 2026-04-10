L’invasione di fumetti e cosplayer

Il festival “Melegnano Comics” torna nelle giornate di domani e domenica, con oltre 150 espositori dedicati al mondo dei fumetti, ai videogiochi, ai giochi da tavolo e di ruolo. L’evento vede anche la partecipazione di numerosi appassionati che indossano costumi cosplay. Lo scorso anno ha registrato più di 10.000 visitatori. La manifestazione si svolge nella città, attirando un pubblico interessato a diverse forme di intrattenimento e cultura pop.

Oltre 150 espositori; travestimenti cosplay; videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo. Dopo le oltre 10mila presenze registrate l’anno scorso, torna “ Melegnano Comics “, il festival del fumetto che animerà la città nelle giornate di domani e domenica. Appuntamento al castello mediceo, dalle 10 alle 20, per una due giorni di aggregazione e divertimento che punta a richiamare collezionisti, appassionati e curiosi. La novità di quest’anno è la “ Eset arena “, uno spazio completamente dedicato a panel, talk, spettacoli e incontri con gli ospiti. A proposito di ospiti, l’edizione 2026 del "Comics" fa segnare il ritorno del doppiatore Pietro Ubaldi, già presente nel 2024 all’edizione-pilota dell’evento; ci saranno inoltre le voci della serie " Squid Game 2 " e la "strega" cantastorie Valentina Gessaroli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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