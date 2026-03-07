Regina Fumetti Festival | reading film cosplayer e il concerto disegnato dei Marlene Kuntz

Cattolica si prepara a ospitare la quarta edizione del Regina Fumetti Festival, un evento ideato dal fumettista e illustratore Alessandro Baronciani. La manifestazione prevede reading, proiezioni di film, esibizioni di cosplayer e un concerto disegnato dai Marlene Kuntz, che uniscono il mondo del fumetto, della musica e dell’illustrazione in un’unica giornata dedicata a performance e spettacoli.

Cattolica è pronta a ospitare la quarta edizione del Regina Fumetti Festival, evento ideato dal fumettista e illustratore Alessandro Baronciani, in cui si incontrano il mondo del fumetto, della musica e dell'illustrazione per dare vita a spettacoli originali. Da giovedì 2 a sabato 4 aprile, la città sarà animata da reading, film, mostre, rassegna stampa a fumetti, e il concerto disegnato di una delle band rock più celebri nel panorama musicale: i Marlene Kuntz. Tre giorni di immersione piena nella magìa di spettacoli a fumetti che coinvolgeranno il Teatro della Regina, il Salone Snaporaz, il Centro Culturale Polivalente, Aquasalata, Beach Bar e altri luoghi della città.

