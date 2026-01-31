L'autista Salvatore Russotto si è scusato pubblicamente dopo aver fatto scendere un bambino da un bus. Russotto ha detto di aver sbagliato e di essere disposto a pagare. Ha spiegato di aver detto al bambino che il biglietto non era valido, ma ora si rende conto che quella decisione è stata errata. “Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato”, ha dichiarato.

BELLUNO - «Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61 anni, è l’autista che lunedì ha lasciato a terra un bambino di 11 anni che, dopo la scuola, doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo. Originario di Agrigento, da quarant’anni vive nel Bellunese. Faceva il camionista fino a due anni fa, quando è diventato autista per La Linea, compagnia alla quale Dolomiti Bus appalta alcune corse. Cosa è successo quel pomeriggio? «Il bambino è salito e voleva timbrare un ticket da 2,50 euro. Gli ho detto che quello non era valido, che doveva pagare con il bancomat oppure avere l’abbonamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

L'autista Salvatore Russotto: «Al bambino ho detto che quel biglietto non era valido ed è sceso. Ho sbagliato e pagherò, mi scuserei anche in ginocchio»

