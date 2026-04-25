La Procura di Milano sta approfondendo la vicenda legata alla gomitata di un calciatore e la mancata espulsione durante una partita. Nel frattempo, il designatore arbitrale è sotto indagine per presunto concorso in frode sportiva, con riferimenti a eventi passati come Calciopoli. La situazione riguarda decisioni arbitrali e possibili irregolarità nelle partite recenti, senza che siano ancora state prese conclusioni ufficiali.

Siamo tornati a Calciopoli? Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. L’indagine è riportata con precisione in questo nostro altro articolo. Molte le partite sotto la lente della Procura della Repubblica. Ne sono uscite solo due, una di queste è Inter-Verona della stagione 23-24. Il caso Bastoni in Inter-Verona, il mancato rosso e la gomitata. Il caso Alessandro Bastoni nasce in Inter–Verona della stagione 2023-24 ed era già simbolo del rapporto complesso in Italia tra arbitro e Var. L’azione incriminata (la riportiamo sotto in video attraverso un tweet di Capuano) è quella che precede il gol del 2-1 nerazzurro: Bastoni colpisce con il braccio Ondrej Duda, che resta a terra, mentre l’azione prosegue fino alla rete decisiva.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La mancata espulsione per la gomitata di Bastoni su cui indaga la Procura di Milano

Avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, il designatore indagato aper «concorso in frode sportiva»

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