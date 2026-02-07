Morte Patrizia Nettis | quel silenzio in chat su cui la procura indaga

La procura riapre le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, trovata impiccata a Fasano il 29 giugno scorso. La giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e addetta stampa del Comune aveva 41 anni. Ora si cerca di capire se ci siano stati elementi non ancora emersi, anche analizzando il silenzio che ha circondato le ultime chat prima del suo decesso.

Si torna a indagare sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e addetta stampa del Comune di Fasano, trovata impiccata il 29 giugno 2023 a 41 anni. C'è un uomo, un imprenditore, con cui Nettis avrebbe avuto una frequentazione, indagato per istigazione al suicidio e stalking. E le indagini tornano a quell'ultima notte. L'ultima apparizione di Patrizia Nettis avviene poco dopo l'1 del 29 giugno 2023, ripresa da una telecamera di videosorveglianza. È in compagnia di un uomo. Un testimone racconta di aver sentito un uomo entrare in casa della giornalista tra l'1 e le 2, dicendo: "Basta con queste sceneggiate".

