Si alza sempre di più il livello delle tensioni tra Una Smirnova e Francesco Dolci, che da tempo si scambiano reciproche accuse nelle varie occasioni televisive. In ultima battuta la madre di Pamela Genini ha indicato l’uomo come “incantatore di serpenti” e ha raccontato di come, a più riprese, avrebbe cercato di boicottare le relazioni della ragazza riferendo ai genitori che la loro figlia stesse frequentando un brutto giro. Le nuove accuse contro Francesco Dolci Durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 24 aprile Una Smirnova ha lanciato nuove accuse contro Francesco Dolci. Da tempo, infatti, la donna e il compagno Pier Giuseppe Rota non fanno che ripetere che tra la figlia e Francesco Dolci non ci sarebbe stata alcuna relazione, cosa di cui l’uomo, invece, si sarebbe illuso in quanto presumibilmente ossessionato da lei.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La madre di Pamela Genini di nuovo contro Francesco Dolci, "è un incantatore di serpenti": il motivo

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