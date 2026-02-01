Il coraggio di Gisèle Pelicot | la storia di una donna che ha rotto il silenzio dopo anni di violenza

Gisèle Pelicot, una donna francese di 72 anni, ha deciso di parlare dopo decenni di silenzio. La sua testimonianza ha aperto gli occhi su un tema ancora troppo difficile da affrontare: la violenza sessuale. Nata in Germania, figlia di un militare, ha deciso di raccontare la sua storia per mettere in luce quanto sia importante rompere il muro del silenzio e denunciare. La sua scelta ha fatto discutere e ha portato alla luce un problema che spesso viene nascosto.

La storia di Gisèle Pelicot (figlia di un militare di carriera, è nata a Villingen, nel sud-ovest della Germania, il 7 dicembre 1952), è una delle testimonianze più forti e rivoluzionarie di una donna che, a 72 anni, ha deciso di affrontare un passato di abusi impensabili e di rompere il silenzio che circonda la violenza domestica.

