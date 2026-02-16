La replica di Marotta dopo la Juve | L’Inter ha subito un torto che è costato lo scudetto
Giuseppe Marotta accusa la Juventus di aver causato un torto all’Inter, che secondo lui ha influenzato la corsa allo scudetto. La polemica tra le due società si accende ancora dopo il recente Derby d’Italia, con Marotta che ribadisce come alcune decisioni arbitrali abbiano penalizzato i nerazzurri. La questione resta aperta e alimenta il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.
Non si spengono le polemiche dopo il Derby d”Italia: la risposta del presidente nerazzurro Inter-Juventus non è ancora finita. Dopo le roventi polemiche post-gara e le proteste dei bianconeri per l’arbitraggio e il rosso a Kalulu, a replicare alle accuse è direttamente Beppe Marotta. Marotta sulle accuse dopo Inter-Juventus – Calciomercato.it Le dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell’assemblea di Lega a Milano: “La nostra posizione è molto semplice, abbiamo visto che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata. Bastoni è oggetto di una gogna mediatica che va oltre quello che è successo in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
L’Inter batte la Juventus 3-2 e può festeggiare lo scudetto della Marotta League
L’Inter ha vinto contro la Juventus 3-2 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto.
Udinese Inter, parla Marotta: «Le prestazioni dicono che siamo fra le squadre che si giocheranno lo scudetto fino alla fine»
Giuseppe Marotta ha commentato le prestazioni delle squadre in vista della sfida tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Marotta ammette ma attacca: Decisione sbagliata di La Penna, Bastoni oggetto di una gogna mediatica, Juventus in Champions grazie a una simulazione di CuadradoIl presidente dell'Inter passa al contrattacco dopo le polemiche sull'espulsione di Kalulu. Marotta ammette l'errore di La Penna ma difende Bastoni e ricorda: Juventus in Champions grazie a una chiar ... msn.com
Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è eccessiva. E quando simulò Cuadrado...Il presidente nerazzurro parla a margine dell'assemblea della Lega serie A e torna sul caso che ha coinvolto il difensore e portato all'espulsione di Kalulu nel match contro la Juve ... gazzetta.it
#Marotta replica a Roberto #Saviano: “C'è dispiacere, umano. Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all'attenzione dei nostri avvocati…” x.com
Roberto Saviano lancia pesanti accuse nei confronti del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, dopo quanto successo durante il Derby d’Italia Queste le parole su Instagram del noto scrittore: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno - facebook.com facebook