Giuseppe Marotta accusa la Juventus di aver causato un torto all’Inter, che secondo lui ha influenzato la corsa allo scudetto. La polemica tra le due società si accende ancora dopo il recente Derby d’Italia, con Marotta che ribadisce come alcune decisioni arbitrali abbiano penalizzato i nerazzurri. La questione resta aperta e alimenta il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Non si spengono le polemiche dopo il Derby d”Italia: la risposta del presidente nerazzurro Inter-Juventus non è ancora finita. Dopo le roventi polemiche post-gara e le proteste dei bianconeri per l’arbitraggio e il rosso a Kalulu, a replicare alle accuse è direttamente Beppe Marotta. Marotta sulle accuse dopo Inter-Juventus – Calciomercato.it Le dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell’assemblea di Lega a Milano: “La nostra posizione è molto semplice, abbiamo visto che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata. Bastoni è oggetto di una gogna mediatica che va oltre quello che è successo in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La replica di Marotta dopo la Juve: “L’Inter ha subito un torto che è costato lo scudetto”

L’Inter ha vinto contro la Juventus 3-2 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto.

Giuseppe Marotta ha commentato le prestazioni delle squadre in vista della sfida tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.