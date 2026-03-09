Trevisani senza freni a Pressing | Fallo di mano di Ricci? Rigore solare negato all’Inter E cita Bisseck

Durante il programma Pressing, Trevisani ha espresso chiaramente la sua opinione riguardo a un episodio del derby, affermando che il fallo di mano di Ricci nel finale meritava un calcio di rigore. Ha anche citato Bisseck, sottolineando come l’arbitro abbia negato un tiro dagli undici metri all’Inter in modo evidente. L’intervento del giornalista ha suscitato discussioni tra gli ospiti presenti in studio.

Inter News 24 Trevisani, noto giornalista, non ha dubbi: il fallo di mano di Ricci nel finale del derby era assolutamente calcio di rigore. Negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha espresso un giudizio tranciante sull’episodio che ha scosso il finale del derby di Milano. Il giornalista non ha usato giri di parole per definire “clamoroso” il mancato rigore assegnato all’ Inter di Cristian Chivu per l’evidente fallo di mano di Ricci al minuto 95. Secondo Trevisani, l’errore della sala VAR è ingiustificabile data la dinamica dell’azione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « E’ una cosa imperdonabile di Abisso e Di Bello, il rigore di Bisseck in Inter-Lazio l’anno scorso è identico. 🔗 Leggi su Internews24.com

