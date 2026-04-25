la guerra ha consumato le scorte di armi degli stati uniti

Le scorte di armi degli Stati Uniti sono state fortemente ridotte a causa del conflitto in corso. In particolare, le riserve di missili intercettori sono state quasi esaurite. Per riapprovvigionarle, saranno necessari diversi anni di lavoro e investimenti. La situazione evidenzia come il conflitto abbia avuto un impatto diretto sulla disponibilità di armamenti nel paese.

Ha intaccato soprattutto quelle dei missili intercettori: per ripristinarle ci vorranno anni, oltre che un sacco di soldi La guerra in Medio Oriente è stata molto dispendiosa per gli Stati Uniti. Non solo in termini economici, ma anche per come e quanto velocemente ha consumato le scorte di armi del paese, intaccando in particolare quelle di munizioni per i sistemi antiaerei. Non significa che gli Stati Uniti siano a corto di armi: restano di gran lunga il primo paese al mondo per spesa militare, che quest’anno sfiora i mille miliardi di dollari (850 miliardi di euro). Ne hanno abbastanza per continuare a sostenere la guerra con l’Iran, se dovesse saltare il cessate il fuoco che Donald Trump ha esteso senza dare scadenze.🔗 Leggi su Ilpost.it

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