La Svizzera sospende le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti a causa della guerra con l’Iran

La Svizzera ha deciso di sospendere le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti, seguendo il principio di neutralità. Il governo ha revocato le licenze alle aziende che operano nel settore, in risposta ai recenti attacchi di Washington contro l’Iran. La misura riguarda esclusivamente le esportazioni di armi e si applica fino a nuovo avviso.

Il governo della Svizzera, in virtù del principio di neutralità, non concederà più alle aziende licenze per l’esportazione di armi verso gli Stati Uniti, a causa dei continui attacchi di Washington contro l’Iran. La decisione del Consiglio federale elvetico è stata annunciata a margine della seduta odierna dopo un attento esame delle ripercussioni del conflitto nell’ottica della neutralità storica della Confederazione alpina. “L’esportazione di materiale bellico verso i Paesi coinvolti nel conflitto armato internazionale con l’Iran non può essere autorizzata per tutta la durata del conflitto”, si legge in un comunicato diramato in tarda mattinata dal governo svizzero. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Svizzera sospende le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti a causa della guerra con l’Iran Articoli correlati Ambasciate Usa sotto attacco, il nuovo fronte della guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti: «Rivedere tutte le procedure di sicurezza»La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non si combatte soltanto nei cieli del Medio Oriente o nei corridoi della diplomazia internazionale. Iran, la Svizzera vieta il sorvolo agli aerei da guerra degli Stati UnitiIl governo svizzero ha respinto due richieste di sorvolo da parte di aerei militari degli Stati Uniti collegati alla guerra in Iran. Contenuti e approfondimenti su Stati Uniti Temi più discussi: TASS (TELEGRAM) * SOSPENSIONE SANZIONI ACQUISTI PETROLIO RUSSO LA SVIZZERA SEGUIRÀ L’UE (NON GLI USA) QUALE PARTNER COMMERCIALE PRINCIPALE; Come si posiziona la Svizzera rispetto alla guerra in Iran?; La Svizzera non partecipa per ora allo sblocco volontario delle riserve petrolifere; Tragedia in Svizzera: bus in fiamme a Kerzers, morti e feriti. Consiglio federale sospende le esportazioni di materiale bellico verso gli Stati Uniti per la guerra in IranNessuna nuova autorizzazione dal 28 febbraio; le autorizzazioni già approvate restano valide. Esame periodico su beni dual use e vendite a Israele e Iran ... laregione.ch Iran: Svizzera sospende esportazioni di armi agli UsaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Il Consiglio federale svizzero ha deciso di non autorizzare più le esportazioni di materiale bellico verso gli Stati Uniti a causa della partecipazione del Paese al conflitto con l'Iran. Nessuna nuova richiesta è stata approvata dall'escalation del conflitto il 28 fe - facebook.com facebook "Gli Stati Uniti valutano l'occupazione dell'isola di Kharg in Iran" x.com