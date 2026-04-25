Le analisi più recenti sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze mostrano che Milano mantiene il primato come area con il reddito medio più alto in Italia, attestandosi intorno ai 40 mila euro. La distribuzione dei redditi varia notevolmente tra Nord e Sud, con le regioni settentrionali che continuano a presentare valori più elevati rispetto a quelle meridionali. Questa differenza si riflette nelle caratteristiche socio-economiche delle varie zone del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le città più ricche e i redditi medi. Secondo le più recenti analisi sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Milano si conferma la provincia con il reddito medio più elevato d’Italia, raggiungendo i 40.316 euro (+3,3%). Subito dietro si colloca Monza, con 35.628 euro (+3,5%). Tra le principali città italiane emergono anche: Bergamo con 34.263 euro (+2,5%). Bologna con 32.302 euro (+4,2%). Roma con 31.423 euro (+3,8%). Napoli, più distaccata, con 24.388 euro (+3,5%). Quartieri più ricchi e aree in difficoltà. A livello urbano, i quartieri più benestanti restano concentrati a Milano, con CityLife, Duomo-Brera e Sant’Ambrogio stabilmente ai primi posti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La geografia dei redditi in Italia: Milano resta al vertice, differenze notevoli tra Nord e Sud

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