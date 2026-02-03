L’Italia migliora le infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud resta. Le regioni del Nord continuano a sviluppare più rapidamente le reti e i servizi online, mentre al Sud il passo è più lento. La differenza si vede nei tempi di connessione e nelle opportunità di accesso ai servizi digitali. Nonostante gli investimenti, il gap tra le due aree si mantiene evidente e difficile da ridurre.

L’Italia sta facendo passi in avanti nel campo delle infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud rimane profondo e ancora difficile da colmare. Secondo i dati più recenti, il paese ha registrato un aumento significativo della copertura della banda larga e della rete 5G, con un incremento del 22% nella penetrazione della fibra ottica rispetto allo scorso anno. La crescita è particolarmente evidente nelle regioni del Nord, dove oltre il 70% dei comuni ha accesso a reti ultraveloci, mentre nel Sud Italia la percentuale scende al 45%. Questa disparità non è solo tecnologica, ma ha conseguenze sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Italia nel web: infrastrutture digitali in crescita, ma il gap tra Nord e Sud resta evidente

Approfondimenti su Italia Web

Negli ultimi cinque anni, l'adesione agli screening oncologici ha registrato un progresso significativo, coinvolgendo anche le regioni del Sud.

In Italia, le scuole sono ancora senza le infrastrutture necessarie per lanciare programmi di formazione sulle competenze digitali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Web

Argomenti discussi: Safer Internet Day. Terre des Hommes e Scomodo: Per il 66% dei ragazzi web luogo di violenza. Revenge porn e cyberbullismo tra i principali pericoli; Polifarma: l'Italia e le terapie digitali, sfide, opportunità e ricerca; È online la pubblicazione La ricchezza dei settori istituzionali in Italia: 2005-2024; Il romanzo di Caterina, la madre di Leonardo.

Trasporti, infrastrutture, geopolitica e dati! Il turismo in Italia vale 237,4 miliardi e genera 3,2 milioni di posti di lavoro. I dati di Nomisma, presentati da Valentina Quaglietti, rivelano un settore in forte espansione, che però ha ancora molto da lavorare sull - facebook.com facebook

Sicurezza subacquea, l’Italia vara la legge su infrastrutture e fondali x.com