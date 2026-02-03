L’Italia nel web | infrastrutture digitali in crescita ma il gap tra Nord e Sud resta evidente

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia migliora le infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud resta. Le regioni del Nord continuano a sviluppare più rapidamente le reti e i servizi online, mentre al Sud il passo è più lento. La differenza si vede nei tempi di connessione e nelle opportunità di accesso ai servizi digitali. Nonostante gli investimenti, il gap tra le due aree si mantiene evidente e difficile da ridurre.

L’Italia sta facendo passi in avanti nel campo delle infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud rimane profondo e ancora difficile da colmare. Secondo i dati più recenti, il paese ha registrato un aumento significativo della copertura della banda larga e della rete 5G, con un incremento del 22% nella penetrazione della fibra ottica rispetto allo scorso anno. La crescita è particolarmente evidente nelle regioni del Nord, dove oltre il 70% dei comuni ha accesso a reti ultraveloci, mentre nel Sud Italia la percentuale scende al 45%. Questa disparità non è solo tecnologica, ma ha conseguenze sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

l8217italia nel web infrastrutture digitali in crescita ma il gap tra nord e sud resta evidente

© Ameve.eu - L’Italia nel web: infrastrutture digitali in crescita, ma il gap tra Nord e Sud resta evidente

Approfondimenti su Italia Web

Tumori, in 5 anni migliorata adesione a screening ma resta gap Nord-Sud

Negli ultimi cinque anni, l'adesione agli screening oncologici ha registrato un progresso significativo, coinvolgendo anche le regioni del Sud.

Intelligenza artificiale e competenze digitali: l’Italia resta indietro tra divari sociali e scuole senza infrastrutture

In Italia, le scuole sono ancora senza le infrastrutture necessarie per lanciare programmi di formazione sulle competenze digitali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Web

Argomenti discussi: Safer Internet Day. Terre des Hommes e Scomodo: Per il 66% dei ragazzi web luogo di violenza. Revenge porn e cyberbullismo tra i principali pericoli; Polifarma: l'Italia e le terapie digitali, sfide, opportunità e ricerca; È online la pubblicazione La ricchezza dei settori istituzionali in Italia: 2005-2024; Il romanzo di Caterina, la madre di Leonardo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.