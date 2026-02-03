L’Italia nel web | infrastrutture digitali in crescita ma il gap tra Nord e Sud resta evidente
L’Italia migliora le infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud resta. Le regioni del Nord continuano a sviluppare più rapidamente le reti e i servizi online, mentre al Sud il passo è più lento. La differenza si vede nei tempi di connessione e nelle opportunità di accesso ai servizi digitali. Nonostante gli investimenti, il gap tra le due aree si mantiene evidente e difficile da ridurre.
L’Italia sta facendo passi in avanti nel campo delle infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud rimane profondo e ancora difficile da colmare. Secondo i dati più recenti, il paese ha registrato un aumento significativo della copertura della banda larga e della rete 5G, con un incremento del 22% nella penetrazione della fibra ottica rispetto allo scorso anno. La crescita è particolarmente evidente nelle regioni del Nord, dove oltre il 70% dei comuni ha accesso a reti ultraveloci, mentre nel Sud Italia la percentuale scende al 45%. Questa disparità non è solo tecnologica, ma ha conseguenze sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Italia Web
Tumori, in 5 anni migliorata adesione a screening ma resta gap Nord-Sud
Negli ultimi cinque anni, l'adesione agli screening oncologici ha registrato un progresso significativo, coinvolgendo anche le regioni del Sud.
Intelligenza artificiale e competenze digitali: l’Italia resta indietro tra divari sociali e scuole senza infrastrutture
In Italia, le scuole sono ancora senza le infrastrutture necessarie per lanciare programmi di formazione sulle competenze digitali.
Ultime notizie su Italia Web
Argomenti discussi: Safer Internet Day. Terre des Hommes e Scomodo: Per il 66% dei ragazzi web luogo di violenza. Revenge porn e cyberbullismo tra i principali pericoli; Polifarma: l'Italia e le terapie digitali, sfide, opportunità e ricerca; È online la pubblicazione La ricchezza dei settori istituzionali in Italia: 2005-2024; Il romanzo di Caterina, la madre di Leonardo.
Trasporti, infrastrutture, geopolitica e dati! Il turismo in Italia vale 237,4 miliardi e genera 3,2 milioni di posti di lavoro. I dati di Nomisma, presentati da Valentina Quaglietti, rivelano un settore in forte espansione, che però ha ancora molto da lavorare sull - facebook.com facebook
Sicurezza subacquea, l’Italia vara la legge su infrastrutture e fondali x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.