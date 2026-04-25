La discussione in Aula degenera Espulso consigliere di minoranza

In un’assemblea consiliare a Casalpusterlengo, la discussione sulla sicurezza si è trasformata in un confronto acceso. Durante la riunione di giovedì sera, il clima si è surriscaldato al punto che il consiglio ha deciso di espellere il consigliere di minoranza appartenente al Pd. L’episodio ha interrotto bruscamente i lavori e ha attirato l’attenzione sull’atmosfera tesa tra i presenti.

Scontro in aula consiliare e clima incandescente in Municipio a Casalpusterlengo giovedì sera: la discussione sulla sicurezza finisce con l’espulsione del consigliere di minoranza Roberto Ferrari (Pd) (nella foto). Tutto è nato dalla presentazione di due mozioni da parte dell’opposizione, focalizzate sui recenti e preoccupanti casi di cronaca locale e sulla gestione del sottopasso della variante alla via Emilia a Zorlesco da stralciare. Quando la maggioranza ha chiesto di rinviare la discussione per approfondire i testi, la minoranza ha interpretato la mossa come un tentativo di soffocare il dibattito. La situazione è degenerata definitivamente su una questione di regolamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La discussione in Aula degenera. Espulso consigliere di minoranza Notizie correlate Aggressione in un bar a Castione, lite degenera in violenza. La minoranza: “Crescente senso di insicurezza”Una discussione degenerata in violenza e sfociata poi in un’aggressione domestica. La discussione tra madre e figlio degenera, lei lo accusa di averla aggredita: in casa interviene la poliziaGli agenti hanno ascoltato separatamente i due protagonisti della vicenda per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione ANCONA - Lite... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza, la discussione in Aula semivuota a Montecitorio; Decreto sicurezza, in aula la discussione su linee generali; Decreto sicurezza, governo pone la fiducia; Aula Senato approva il dl sicurezza, ora alla Camera per l'ok finale. La discussione in Aula degenera. Espulso consigliere di minoranzaScontro in aula consiliare e clima incandescente in Municipio a Casalpusterlengo giovedì sera: la discussione sulla sicurezza finisce con ... ilgiorno.it Protesta in Camera: opposizioni circondano i banchi del governo e cantano Bella CiaoOpposizioni in piedi e in coro in Aula alla Camera durante la discussione del decreto sicurezza; il presidente Fabio Rampelli ha reagito espellendo Arturo Scotto e sospendendo la seduta ... notizie.it Salvini: non siamo a un festival. Ma il 25 Aprile «irrompe» in Aula - facebook.com facebook Inchiesta Palude, in aula bunker a Mestre quinta udienza del processo. Importante, ma non decisiva, per il futuro degli imputati dal sindaco Luigi Brugnaro all’imprenditore di Singapore. x.com