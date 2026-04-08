Aggressione in un bar a Castione lite degenera in violenza La minoranza | Crescente senso di insicurezza

Lunedì 6 aprile, a Castione della Presolana, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione di una lite in un bar del paese che è sfociata in un episodio di violenza. La discussione ha coinvolto più persone e si è poi trasformata in un’aggressione, coinvolgendo anche un componente della famiglia. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra alcuni cittadini, che hanno parlato di un aumento percepito della sensazione di insicurezza nella zona.

Una discussione degenerata in violenza e sfociata poi in un’aggressione domestica. È avvenuto lunedì 6 aprile, il giorno di Pasquetta, a Castione della Presolana, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in un bar del paese. L’allarme è scattato dopo le 19 in un locale a pochi passi dal municipio. Un giovane avrebbe aggredito una ragazza al culmine di un diverbio: alcuni dei presenti sarebbero intervenuti in sua difesa, affrontando e mettendo in fuga l’aggressore a seguito di una colluttazione. Dal bar il giovane avrebbe però raggiunto la casa dell’ex compagna: sfondata la porta, l’avrebbe aggredita con violenza prima dell’arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Lite tra giovani degenera in un noto bar di Arzano: scoppia rissa in via AtellanaMomenti di tensione ad Arzano, nella serata di ieri, domenica 1 marzo, dove i Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Atellana... Lite tra donne per un parcheggio degenera in aggressione: una finisce in ospedaleMomenti di tensione questa sera intorno alle 19 in via Gianbattista Vignola ad Eboli, dove una lite tra tre donne, tutte commercianti della zona, è... Argomenti più discussi: Aggressione in un bar a Castione, lite degenera in violenza. La minoranza: Crescente senso di insicurezza; Aggressione al bar a Castione, la minoranza: Crescente senso di insicurezza; Castione | avvistato un lupo nelle vicinanze del centro abitato. Aggressione in un bar a Castione, lite degenera in violenza. La minoranza: Crescente senso di insicurezzaA Pasquetta in un locale a pochi passi dal municipio. La sindaca Tagliaferri: Le strumentalizzazioni dell'opposizione sono all’ordine del giorno, monitoriamo la situazione con le forze dell'ordine ... bergamonews.it Aggressione transfobica all’associazione Gender X a Roma, dove un gruppo composto da circa 10 persone ha gridato contro la sede, scappando solto dopo essersi accorti di essere ripresi. - facebook.com facebook Esalta sui social l’aggressione alla professoressa bergamasca, indagato 15enne di Arezzo x.com