Vasco Rossi la mamma Novella compie gli anni | la dedica social

Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio sui social per festeggiare il compleanno della madre, Novella, che oggi compie gli anni. Nel post, il cantante ha scritto:

(Adnkronos) – "Ancora oggi è una fanciulla". Con queste parole Vasco Rossi festeggia sui social la mamma Novella che oggi compie gli anni. La rockstar di Zocca accompagna il buon "Kom-pleanno" per la mamma con foto della mamma ritratta in varie fasi della sua vita e con un video recente, in cui la donna si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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