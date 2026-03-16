Vasco Rossi ha dedicato un messaggio alla madre durante un suo evento pubblico. La frase “Quando è che metti giudizio?” accompagna la dedica, che mostra un tono ironico e affettuoso. Non sono state annunciate ulteriori azioni o dettagli sulla situazione, limitandosi alla semplice comunicazione del gesto e delle parole del cantante.

C’è tanta ironia ma soprattutto tanto affetto nella dedica alla mamma fatta da Vasco Rossi. Perché puoi essere il rocker più anticonformista che c’è, ma la mamma resta la mamma. E così in occasione del 95° compleanno della signora Novella il Komandante si è decisamente speso con una serie di immagini e soprattutto con una dedica che lascia intravedere da chi possa aver ereditato quella vena di sana follia e di leggerezza che hanno sempre contraddistinto le sue canzoni e il suo approccio alla vita. Anzi, a leggere tra le righe il messaggio di Vasco, sembra quasi che ad avere la testa sulle spalle, almeno quando era bambino, fosse proprio Vasco più che la mamma: “Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - "Quando è che metti giudizio?": Vasco Rossi e la dedica alla mamma, tutto un equilibrio sopra la follia

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