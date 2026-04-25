La cultura irlandese spiegata anche con la musica

Stamattina, le classi seconde della scuola media Boiardo di Scandiano hanno partecipato a un’attività dedicata alla cultura irlandese, incentrata sulla musica. Durante l’evento, gli studenti hanno ascoltato brani tradizionali e hanno approfondito alcuni aspetti della storia musicale dell’Irlanda. L’iniziativa si è svolta all’interno della scuola e ha coinvolto i ragazzi in un momento di scoperta e conoscenza culturale.

Una mattinata all’insegna della musica e della scoperta culturale per le classi seconde delle medie Boiardo di Scandiano. Nei giorni scorsi gli studenti hanno partecipato a una coinvolgente lezione-concerto dedicata alla musica folk irlandese. Protagonisti dell’incontro sono stati i Claddagh, storico gruppo reggiano che da oltre 15 anni porta la tradizione musicale irlandese sui palchi della provincia e oltre, conquistando appassionati e neofiti. L’iniziativa è stata organizzata dalla professoressa Elena Biasi, docente di musica dell’istituto e arpista del gruppo, che ha saputo unire didattica e passione. Durante la lezione, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di immergersi nelle origini della musica irlandese, scoprendone le caratteristiche, gli strumenti tipici e il contesto storico e culturale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La cultura irlandese spiegata (anche) con la musica 1 Hour of Celtic Rock & Irish Pride — The Spirit of Ireland Lives On Notizie correlate Milano si tinge di verde smeraldo con la Settimana irlandese: musica, cibo, cinema e tanta musica in giro per la cittàMilano, 27 febbraio 2026 – Dieci giorni di eventi diffusi e (quasi tutti) gratuiti all'insegna della musica, danza, spettacoli, cinema, cultura,... Leggi anche: Vittorio Pettinato a teatro con Dante e Pasolini: la vanità spiegata con ironia e cultura