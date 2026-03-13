Vittorio Pettinato, noto comico e autore con oltre mezzo milione di follower su Instagram e TikTok, porta in scena uno spettacolo che unisce cultura e ironia. Lo spettacolo vede Pettinato interpretare figure come Dante e Pasolini, usando l’umorismo per affrontare temi legati alla vanità. La sua performance combina riferimenti letterari e satira, creando un mix tra approfondimento culturale e comicità.

C’è chi studia Dante e poi sceglie di far ridere. Vittorio Pettinato, comico, autore e creatore di contenuti con oltre mezzo milione di seguaci tra Instagram e TikTok, è esattamente questo. Laureato in lettere moderne con una tesi proprio su Dante Alighieri, ha costruito nel tempo uno stile riconoscibile, fatto di imitazioni precise, osservazione della realtà quotidiana e una vena umanistica che affiora anche nelle battute. Lo intervistiamo per Panorama in occasione del suo nuovo spettacolo, «Centro di vanità permanente». Come nasce lo spettacolo. Il titolo è un omaggio esplicito a Franco Battiato, cantautore amatissimo da Pettinato insieme a Fabrizio De André. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vittorio Pettinato a teatro con Dante e Pasolini: la vanità spiegata con ironia e cultura

