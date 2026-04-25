La creatività in fiore sbarca a Barberino Outlet

Domenica 26 aprile, Barberino Outlet ospiterà l’evento “Creatività in fiore”, rivolto principalmente ai bambini e alle famiglie. La manifestazione, ideata per coinvolgere i più piccoli in attività artistiche, si terrà presso la struttura commerciale situata nel Mugello. L’iniziativa prevede diverse proposte creative aperte a tutti, con l’obiettivo di offrire un’occasione di svago e di partecipazione collettiva.

Barberino di Mugello, 25 aprile 2026 – A Barberino Outlet domenica 26 aprile arriva “Creatività in fiore” un progetto ideato per i più piccoli e per tutta la famiglia. Il Centro, con l’arrivo della primavera immerso nel verde, sarà allestito con un ampio giardino arredato con tappeti, cuscinoni colorati e fiori freschi, per vivere una giornata dedicata al relax dei grandi e al divertimento delle bambine e dei bambini. Laboratori tenuti da un’esperta di homedecor offrono esperienze creative, artistiche e sensoriali: si potrà dipingere su tela, dando spazio alla fantasia e alla manualità, realizzando piccole opere d’arte da condividere in famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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