Carnevale all' Outlet di Barberino

Domenica 15 febbraio all’Outlet di Barberino si svolge un Carnevale da Favola. La giornata prevede una parata itinerante con protagonisti Principesse e Supereroi, pronta a coinvolgere grandi e bambini in un’atmosfera festosa e colorata.

A Barberino Outlet domenica 15 febbraio arriva un Carnevale da Favola con una spettacolare parata itinerante che vedrà protagonisti Principesse e Supereroi. Il corteo, composto da partecipanti in meravigliosi costumi ispirati al tema delle Fiabe, sfilerà dalla mattina al pomeriggio lungo le vie del Centro, animandolo con colori, musica e personaggi fantastici. Un’occasione di partecipazione collettiva aperta a grandi e piccini per incontrare e farsi selfie con i personaggi più amati che creeranno coreografie e performance musicali lungo le vie dell’Outlet. Inoltre, fino al 3 marzo continuano i SALDI a Barberino Outlet con sconti fino al -70% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Barberino Outlet, il periodo più magico dell’anno si arricchisce di magia e convenienza.

I saldi invernali sono iniziati oggi in Toscana, con più di 1000 persone in coda ai Gigli e un aumento del 10% dei visitatori negli outlet di Barberino e Vadichiana rispetto all’anno precedente.

C’era una volta un Carnevale da favola Domenica 15 febbraio lasciati incantare dalla maestosa sfilata di Principesse e Supereroi. Con Barberino Outlet avrai quattro occasioni per vivere nel set dei tuoi cartoni preferiti: dalle 11:30 alle 12:30 dal - facebook.com facebook