La città ricorda la Liberazione | La Repubblica è di tutti ma non è neutra

Da bresciatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia si è tenuta una vivace celebrazione della Liberazione, con momenti che hanno coinvolto molti cittadini e hanno richiamato ricordi condivisi. La manifestazione ha espresso il senso di appartenenza e di memoria collettiva, riflettendo sulla storia passata e sul significato di libertà e democrazia. La presenza di numerosi partecipanti ha reso l’evento un’occasione di condivisione e riflessione sulla storia locale e nazionale.

Viva, partecipata, intrisa della storia nostra e di quelle che sentiamo vicine nel tempo e nello spazio: così è stata la festa della Liberazione a Brescia quest'anno. La città è in fermento da questa mattina: le autorità cittadine hanno inaugurato la giornata come da tradizione al Vantiniano, con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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