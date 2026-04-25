La città ricorda la Liberazione | La Repubblica è di tutti ma non è neutra

A Brescia si è tenuta una vivace celebrazione della Liberazione, con momenti che hanno coinvolto molti cittadini e hanno richiamato ricordi condivisi. La manifestazione ha espresso il senso di appartenenza e di memoria collettiva, riflettendo sulla storia passata e sul significato di libertà e democrazia. La presenza di numerosi partecipanti ha reso l’evento un’occasione di condivisione e riflessione sulla storia locale e nazionale.

Viva, partecipata, intrisa della storia nostra e di quelle che sentiamo vicine nel tempo e nello spazio: così è stata la festa della Liberazione a Brescia quest'anno. La città è in fermento da questa mattina: le autorità cittadine hanno inaugurato la giornata come da tradizione al Vantiniano, con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneAvigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità... Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in cittàFirenze, 18 aprile 2026 – Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La città ricorda la Liberazione: La Repubblica è di tutti, ma non è neutra - BresciaToday; Bologna ricorda gli 81 anni della Liberazione; Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in città; Vigevano resiste, così al Palazzo Merula si ricorda la Liberazione. 25 aprile 1945: la Guerra di Liberazione finisce dopo 20 mesi di resistenza - Focus.itIl 25 aprile non termina solo la Guerra di Liberazione dal nazifascimo, ma anche un conflitto civile tra partigiani e sostenitori dell'Rsi che costò molte vite ai civili. focus.it A Verona la festa della Liberazione dal nazifascismo, le celebrazioni in piazza BraLa tradizionale cerimonia del 25 Aprile in piazza Bra: così Verona ha celebrato la Liberazione dal nazifascismo. veronaoggi.it Campobello, celebrato 81^ anniversario della Liberazione: deposta corona d'alloro al Monumento dei Caduti Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/campobello-celebrato-81-anniversario-della-liberazione-deposta-corona-dalloro-al-monumento-de - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com