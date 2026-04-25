la cassa per i giovani sostegno alla formazione

La Cassa di Ravenna ha annunciato un nuovo intervento a favore dei giovani, con l’obiettivo di sostenere la loro formazione. La decisione prevede l’assegnazione di fondi specifici destinati a progetti e iniziative rivolte ai giovani in cerca di formazione professionale e scolastica. La misura si inserisce in un piano più ampio di supporto alle nuove generazioni, senza indicare tempistiche o importi.

La Cassa di Ravenna rafforza ulteriormente il proprio impegno e il proprio sostegno concreto e diretto alla formazione scolastica, alla istruzione e all’educazione ed all’orientamento dei giovani studenti e studentesse, che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo di una persona e della società nel suo insieme. Ieri mattina il direttore generale della Cassa Nicola Sbrizzi ha firmato con il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Ravenna Edoardo Soverini il protocollo d’intesa, della durata di tre anni, per favorire i percorsi curriculari di formazione scuolalavoro delle scuole secondarie. In pratica, gruppi di studenti o...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La cassa per i giovani. Sostegno alla formazioneFirmato con il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Protocollo d’intesa per favorire i percorsi curriculari di formazione scuola/lavoro delle secondarie. msn.com

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