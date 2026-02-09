Sardegna | 4,5 milioni di euro per professionisti tra formazione e costi strutturali Sostegno a donne e giovani

La regione Sardegna ha messo a disposizione 4,5 milioni di euro per aiutare liberi professionisti, donne e giovani. L’obiettivo è sostenere chi si trova in difficoltà a causa del caro-vita e della precarietà. I fondi serviranno a coprire spese di formazione e costi strutturali, offrendo una boccata d’ossigeno a chi lavora in modo autonomo. La misura è stata annunciata oggi e mira a rafforzare il settore professionale locale.

Sardegna, 4,5 milioni di euro per il futuro dei liberi professionisti: un sostegno contro caro-vita e precarietà. L'assessore del Lavoro della Regione Sardegna, Desirè Manca, ha varato un piano di sostegno da 4,5 milioni di euro destinato ai liberi professionisti dell'isola. L'annuncio, giunto nella giornata del 9 febbraio 2026, mira a contrastare le difficoltà economiche crescenti e a rafforzare la posizione di una categoria professionale sempre più rilevante nel tessuto economico sardo. L'iniziativa si articola in due principali aree di intervento: voucher formativi e contributi per i costi strutturali, pensati per supportare sia la crescita professionale che la stabilità finanziaria.

