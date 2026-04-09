In Toscana, le api stanno affrontando difficoltà legate all’aumento dei costi del gasolio, che ha un impatto diretto sulle operazioni di apicoltura. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno contribuito a far salire i prezzi dei carburanti, influenzando l’attività degli apicoltori e la produzione di mieli di alta qualità. La situazione riguarda un settore importante per gli ecosistemi locali e la produzione alimentare.

FIRENZE – Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz fanno sentire i loro pesanti effetti fino alle campagne della Toscana, colpendo un settore vitale per l’equilibrio degli ecosistemi: l’ apicoltura. A lanciare l’allarme è Coldiretti, che evidenzia come la drastica impennata dei costi legati alle materie prime stia compromettendo l’avvio della nuova stagione produttiva. Il nodo dei trasporti e la minaccia al “nomadismo”. A preoccupare maggiormente gli addetti ai lavori è il prezzo alla pompa dei carburanti, con rincari che arrivano a pesare fino a 30 euro in più per un singolo pieno. Si tratta di un colpo durissimo per un comparto che vive di spostamenti continui. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il caro gasolio taglia le ali alle api toscane: a rischio la produzione dei mieli pregiati

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