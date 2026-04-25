Kunming sotto l’assalto del ghiaccio | aeroporto e tetti distrutti

Una forte grandinata ha colpito la città di Kunming, causando danni ai tetti di edifici e allagamenti all’interno dell’aeroporto internazionale Changshui. Le autorità locali hanno deciso di sospendere tutte le operazioni aeroportuali e hanno inviato squadre di emergenza sul territorio per gestire le conseguenze dell’evento meteorologico. La grandine ha provocato danni materiali significativi in diverse aree della città.

? Cosa sapere Grandine a Kunming distrugge i tetti e allaga l'aeroporto internazionale Changshui.. Le autorità dello Yunnan sospendono le operazioni aeroportuali e mobilitano squadre di emergenza.. Grandine grande come biglie distrugge i tetti di Kunming e allaga l’aeroporto internazionale Changshui, costringendo le autorità della provincia dello Yunnan a sospendere le operazioni aeroportuali e inviare squadre di emergenza nelle zone suburbane colpite. La tempesta, scatenatasi durante le ore serali, ha colpito la città con una violenza inaspettata. Il ghiaccio ha martellato le abitazioni, causando infiltrazioni massicce d’acqua dovute al collasso delle coperture, mentre nei terminal dell’hub di trasporto i pavimenti sono stati sommersi dai flussi piovosi provenienti dai soffitti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kunming sotto l’assalto del ghiaccio: aeroporto e tetti distrutti Notizie correlate Attacco all’aeroporto, distrutti 4 aerei! Cosa succedeLo Stato Islamico del Sahel ha rivendicato un’azione armata contro la capitale del Niger. Il caso del latitante dei tetti nascosto sotto un letto: l’ultima fuga impossibile del 27enne e l’arrestoDovrà dire addio ai tetti, almeno per un po’, un 27enne palermitano ormai noto ai carabinieri della stazione di Carini come il «latitante dei tetti».