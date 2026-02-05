Attacco all’aeroporto distrutti 4 aerei! Cosa succede

Un gruppo jihadista del Sahel ha attaccato l’aeroporto di Niamey, la capitale del Niger. Hanno preso di mira lo scalo civile e la base militare Air Base 101. Durante l’attacco, sono stati distrutti quattro aerei. Lo Stato Islamico del Sahel ha rivendicato l’azione, che ha causato grande preoccupazione nella regione. La situazione resta tesa e le autorità stanno valutando come rispondere.

Lo Stato Islamico del Sahel ha rivendicato un'azione armata contro la capitale del Niger. Secondo quanto riferito, un commando jihadista ha preso di mira l' aeroporto internazionale di Niamey e la Air Base 101, struttura militare che opera sulle stesse piste dello scalo civile. Si tratta, per modalità e obiettivi, di un attacco che segna un salto nella capacità operativa del gruppo, colpendo un'infrastruttura considerata strategica nel Paese guidato dalla giunta militare al potere dal luglio 2023. Nell'area del complesso sarebbe presente anche il comando dei militari russi dell' Africa Corps, arrivati dopo l'allontanamento delle forze occidentali deciso dalle autorità nigerine.

