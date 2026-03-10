Il caso del latitante dei tetti nascosto sotto un letto | l’ultima fuga impossibile del 27enne e l’arresto

Un uomo di 27 anni, conosciuto come il «latitante dei tetti», è stato arrestato dai carabinieri di Carini. Era ricercato da tempo e si nascondeva in una casa, dove è stato trovato nascosto sotto un letto. La sua fuga si è conclusa con l’arresto e ora dovrà rinunciare temporaneamente alla libertà di muoversi tra i tetti della città.

Dovrà dire addio ai tetti, almeno per un po’, un 27enne palermitano ormai noto ai carabinieri della stazione di Carini come il «latitante dei tetti». Il ragazzo era scappato da una comunità di Salemi, dove era in custodia cautelare per reati come rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e poi evasione. Il 27enne da alcuni mesi si era volatilizzato. Finché i carabinieri non l’hanno ritrovato dentro un appartamento disabitato, dopo averlo seguito a lungo tra fughe sui tetti e infine il nascondiglio sotto un letto. L’ultima fuga impossibile dal tetto al letto. L’operazione che ha portato all’arresto non poteva ignorare i precedenti del ragazzo, che era guadagnato l’appellativo di «latitante dei tetti» per un motivo ben preciso. 🔗 Leggi su Open.online

