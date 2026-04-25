Karimunjawa | il paradiso incontaminato tra reef e leggende di Giava

Il Parco Nazionale Marino di Karimunjawa si estende su circa 110.000 ettari di ecosistemi nel Mar di Giava, offrendo un ambiente naturale ancora incontaminato. Questa area protetta comprende reef corallini e diverse specie marine, rappresentando un punto di riferimento per la conservazione della biodiversità marittima. La zona è conosciuta anche per le sue leggende locali e il paesaggio naturale che la caratterizza.

? Cosa sapere Il Parco Nazionale Marino di Karimunjawa protegge 110.000 ettari di ecosistemi nel Mar di Giava.. La gestione locale delle 27 isole tutela la biodiversità marina e le tartarughe a Menjangan Besar.. Ventisette isole formano un mosaico naturale nel Mar di Giava, dove il Parco Nazionale Marino di Karimunjawa protegge oltre 110.000 ettari di ecosistemi tra reef corallini e mangrovie, offrendo un rifugio lontano dal caos urbano. Lontano dalle rotte commerciali che collegano le grandi metropoli indonesiane, l’arcipelago si presenta come una serie di perle scagliate verso nord-ovest partendo dalla costa di Jepara. Qui la geografia non parla di traffico o rumore, ma di spazi dove il tempo sembra essersi fermato tra lingue di sabbia e foreste tropicali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karimunjawa: il paradiso incontaminato tra reef e leggende di Giava Notizie correlate Boa Vista, tra dune e mare incontaminatoBoa Vista, la cosiddetta “bella vista” di Capo Verde, è un’isola che cattura immediatamente l’immaginazione di chi ama la natura selvaggia e gli... Pechino Express, tensioni in crescita: terza tappa tra i vulcani di GiavaIn onda domani sera Le prime tensioni tra le coppie iniziano a emergere e accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue il viaggio tra...