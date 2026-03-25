Pechino Express tensioni in crescita | terza tappa tra i vulcani di Giava

Domani sera torna in onda la terza tappa di Pechino Express, che questa volta si svolge tra i vulcani di Giava. Durante il percorso, le prime tensioni tra le coppie sono state notate, contribuendo a intensificare la competizione. Il viaggio continua tra paesaggi e culture dell’Estremo Oriente, mentre i concorrenti affrontano le sfide proposte dalla gara.

In onda domani sera. Le prime tensioni tra le coppie iniziano a emergere e accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue il viaggio tra le suggestioni dell’Estremo Oriente. Nella terza tappa, in onda domani – giovedì 26 marzo – su Sky Uno e in streaming su NOW, Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Lillo Petrolo guideranno i concorrenti lungo un percorso impegnativo e spettacolare. Il tragitto, lungo 329 chilometri, si snoderà tra i paesaggi dell’isola di Giava, in Indonesia, attraversando scenari quasi lunari e vulcani attivi. La partenza è prevista da Malang, mentre il traguardo sarà a Kota Madiun, con passaggio dal suggestivo Monte Bromo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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