Boa Vista, conosciuta come la “bella vista” di Capo Verde, è un’isola che si distingue per le sue dune di sabbia e il mare incontaminato. La sua superficie è caratterizzata da vaste distese desertiche e spiagge deserte, che attirano visitatori in cerca di paesaggi naturali ancora intatti. Questa zona rappresenta una delle principali destinazioni per chi desidera immergersi in ambienti selvaggi e poco urbanizzati.

Boa Vista, la cosiddetta “bella vista” di Capo Verde, è un’isola che cattura immediatamente l’immaginazione di chi ama la natura selvaggia e gli spazi infiniti. Le sue spiagge di sabbia bianca, bagnate da un mare turchese e sempre accarezzate dal vento atlantico, rappresentano una delle principali attrazioni per turisti provenienti da tutto il mondo. Ma Boa Vista non è solo mare: l’isola offre un paesaggio interiore fatto di dune modellate dal tempo e di piccoli villaggi dove la vita scorre lenta e autentica. Chi visita Boa Vista rimane colpito dalla varietà dei panorami. Le vaste distese di sabbia si alternano a scogliere e a zone protette dove le tartarughe marine depongono le uova, rendendo l’isola un luogo privilegiato per gli amanti della natura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Boa Vista, tra dune e mare incontaminato

Articoli correlati

Dune svaniscono: 400 metri di costa inghiottiti dal mareIl litorale tra Pisa e Livorno sta vivendo una trasformazione irreversibile: le dune, fondamentali per la protezione costiera, stanno scomparendo a...

Leggi anche: Erosione a San Leone, Mareamico: "Il mare sta inghiottendo anche le dune"

Cabo Verde | My Epic tour of Boa Vista with Cristiano