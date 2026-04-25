Karate Martellini scalda il podio in Spagna | trionfo azzurro a La Coruña

Nel corso della prima giornata della Serie A di karate in Spagna, si è svolta la competizione a La Coruña, dove un atleta italiano ha ottenuto il terzo posto nel kumite +84 kg. La vittoria ha segnato l'apertura ufficiale dell'evento, con la partecipazione di diversi atleti provenienti da vari paesi. La competizione si è svolta senza altri dettagli disponibili sui risultati specifici o sulle prestazioni degli altri partecipanti.

? Cosa sapere Nicholas Martellini conquista il terzo posto nel kumite +84 kg a La Coruña.. Il podio azzurro apre la prima giornata della Serie A di karate in Spagna.. Nicholas Martellini conquista il terzo gradino del podio nella categoria kumite +84 kg a La Coruña, inaugurando con un successo individuale la prima giornata della Serie A di karate in Spagna. I tatami galiziani hanno ospitato una sessione inaugurale caratterizzata da un ritmo serrato e da risultati che delineano già i nuovi equilibri della competizione. L’azzurro Martellini ha costruito il suo percorso partendo da pool iniziali gestite con determinazione, superando le fasi preliminari prima di scontrarsi con la resistenza di Kadir Furkan Genc.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate, Martellini scalda il podio in Spagna: trionfo azzurro a La Coruña Notizie correlate Karate, l’Italia centra subito un podio nella prima giornata della Serie A di La CoruñaLa seconda tappa della Serie A 2026 di karate, in corso di svolgimento a La Coruña, regala subito spunti e verdetti importanti. Karate: trionfo ligure a Riccione, il podio di Sofia GalatiLa delegazione della Polisportiva Quiliano Karate ha segnato un importante traguardo sportivo durante la venticinquesima edizione dell’Open League,...