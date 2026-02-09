Europei Giovanili Karate l' Italia torna a Roma con 15 medaglie

L’Italia torna a Roma con 15 medaglie dagli Europei Giovanili di Karate di Limassol. La squadra azzurra ha colto successi sia nel kata che nel kumite, portando a casa medaglie in tutte le categorie, dai Cadetti agli Under 21. È stato un risultato importante per i giovani atleti italiani, che hanno dimostrato di essere tra i migliori in Europa.

La spedizione azzurra agli Europei di Limassol si è conclusa con 15 medaglie conquistate. Un successo per l'Italia nelle categorie kata e kumite, tra Cadetti, Juniores e Under 21. Ai campionati europei giovanili la nazionale azzurra ha chiuso soltanto alle spalle di Ucraina e Slovacchia.

