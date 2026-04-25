Kanye West a Reggio | il sindacato sfida il sindaco per il concerto

Il sindacato ha invitato il sindaco a intervenire con il Ministero per il concerto di Kanye West che si terrà a Reggio. La Cisl ha chiesto ufficialmente di avviare un confronto con le autorità competenti, evidenziando la necessità di chiarimenti e procedure legate all’evento. La richiesta arriva in seguito a una comunicazione rivolta all’amministrazione comunale, che dovrà decidere come procedere.

? Cosa sapere La Cisl chiede al sindaco Massari di contattare il Ministero per il concerto di Kanye West.. Le comunità ebraiche e Casa Cervi premono per annullare l'evento del 18 luglio a Reggio.. Rosamaria Papaleo, segretaria della Cisl Emilia centrale, ha sollecitato il sindaco Massari affinché interloquisca con il ministro Piantedosi in merito al concerto di Kanye West previsto per il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La richiesta del sindacato punta a verificare se l’amministrazione intenda richiedere un intervento ministeriale, seguendo la scia di altri governi europei che hanno negato il palcoscenico all’artista per le sue passate dichiarazioni legate a ideologie naziste, poi ritratte dal rapper citando un disturbo bipolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kanye West a Reggio: il sindacato sfida il sindaco per il concerto Notizie correlate Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. Kanye West, la diffida del Codacons: “Annullare il concerto a Reggio Emilia”(Adnkronos) – Dopo Londra e Marsiglia, potrebbe saltare anche la tappa italiana di Kanye West a causa delle controversie legate a dichiarazioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Kanye West, la diffida del Codacons: Annullare il concerto a Reggio Emilia; A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West; Kanye West, polemiche per il concerto previsto a Reggio Emilia; Kanye West, concerto annullato in Polonia. Il Codacons: Il prefetto di Reggio annulli l’evento alla Rcf Arena. Concerto di Kanye West, anche la Cisl incalza il sindaco Massari: Parli lui col ministro PiantedosiAnche la sigla chiede chiarezza sul contestato concerto, previsto il 18 luglio: Il sindaco ha scritto una lettera al Viminale? In altri paesi si sono già mossi ... ilrestodelcarlino.it A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye WestIl concerto di Kanye West in programma il 18 luglio all’Hellwatt festival di Reggio Emilia dovrebbe essere uno dei pochi confermati del suo tour internazionale. Dovrebbe, perché nelle ultime settimane ... ilpost.it Gazzetta di Reggio del 24.04.2026. "I fan di Kanye west non ci stanno: "i suoi concerti sono solo musica". La principale community italiana dedicata al rapper: "per noi è un sogno". facebook A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West x.com