Igor Volley il secondo nome è la regista anche della nazionale Ilenia Moro

Igor Volley ha annunciato l’ingaggio di Ilenia Moro, che ricoprirà il ruolo di regista e libero. La giocatrice veneta, nata nel 1999 a Castelfranco Veneto, fa parte anche della nazionale maggiore, allenata da Julio Velasco. Moro si è distinta negli ultimi nove anni per un percorso di crescita che l’ha portata a indossare entrambe le maglie, quella di club e quella azzurra.

Secondo volto nuovo per la Igor Volley, che accoglie in azzurro il libero veneto Ilenia Moro. Classe 1999 e nativa di Castelfranco Veneto, Moro fa parte attualmente anche del roster della nazionale maggiore di Julio Velasco, cui è arrivata con un crescendo costante maturato nelle ultime nove.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Novara-Scandicci 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-21, l’Igor vince anche il secondo set Igor Agil Volley: secondo e quarto posto territoriale per due squadre U16Due squadre alle Final Four territoriali U16: un secondo e un quarto posto per le formazioni targate Igor Agil Volley. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turno; Secondo collegiale stagionale per le azzurre di Velasco; Igor, De Nardi ancora in azzurro!; Volley femminile, Final Four di Champions League 2026: programma, italiane in campo e dove vedere le partite · Pallavolo. Igor Volley, ufficiale il primo acquisto: Benedetta Bartolini approda a NovaraTerminato il giro di conferme e rinnovi, per la Igor Volley Novara è il momento di presentare i nuovi acquisti. La società novarese ha infatti ufficializzato, tramite una nota pubblicata sui propri ca ... lavocedinovara.com Igor Volley, altra conferma: blindata anche Giulia CarraroReparto blindato quello delle registe per la Igor Volley, che vedrà anche per la prossima stagione Giulia Carraro affiancare in qualità di vice Carlotta Cambi, mantenendo un binomio di massima affidab ... today.it Novara24. . Igor Volley, per la stagione 2026-2027 ecco Benedetta Bartolini - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Ufficiale: Benedetta Bartolini è il primo volto nuovo della Igor Volley x.com